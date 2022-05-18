وزير النقل يعلن أسماء الموانئ السبعة المزمع دمجها بشركة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام سالم _ قال وزير النقل كامل الوزير، إنه سيتم دمج 7 موانئ في شركة واحدة وهم موانئ السخنة ودمياط والاسكندرية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد وسفاجا والأدبية.

وأضاف الوزير، في مداخلة ببرنامج على مسئوليتي، أن الوزارة لديها 18 ميناء تجاري، المؤهل منهم ليصبح شركة ولديه اللوائح والقوانين وأصول وجاهز للتحول إلى شركة سريعا هم 7 موانئ فقط.

وأكد وزير النقل، أن هناك عدة قطاعات داخل الموانئ سيتم تحويلها إلى شركات ثم سيتم طرحها بالبورصة المصرية وهي شركات تداول الحاويات وشركات التشغيل وشركات الأشغال البحرية وشركات التوكيلات الملاحية.

وأوضح أنه لماذا يتم إنشاء مؤسسة أو هيكل داخل السكة الحديد لنقل البضائع؟، مضيفا أنها ستصبح شركة وتعمل على نقل البضائع وتحقق أرباح وتحافظ للوزارة على العربات الجديدة والجرارات الجديدة.