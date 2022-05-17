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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني الإيطالية تقرر فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:14 مساءً - فرانس برس _ أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة الثلاثاء أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف جازبروم بنك لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة “خلال الأيام المقبلة”، امتثالا لطلب موسكو.
وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن “واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو” والآلية الجديدة “يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات” التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو.
وطالبت موسكو العملاء من “دول غير صديقة” بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد مصرفها المركزي.
وأضافت المجموعة “اعتبارا من اليوم، أكدت شركة جازبروم إكسبورت والسلطات الفيدرالية الروسية ذات الصلة أن إصدار الفواتير والدفع سيستمران باليورو”، وهي العملة المحددة في عقود الإمداد.
بعدها “يقوم عميل في بورصة موسكو بتحويل المبالغ إلى الروبل في غضون 48 ساعة دون أي تدخل من المصرف المركزي الروسي”.
أخيرا “إذا حصل أي تأخير أو عجز تقني حال دون استكمال التحويل في الوقت المحدد، لن يكون هناك أي تأثير على إمدادات” الغاز.
وأضافت “يفترض أن يكون التدبير الجديد محايدا من حيث الكلفة والمخاطر ولا يتعارض مع العقوبات الحالية”.
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