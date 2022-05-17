سعر الذهب يرتفع بنحو 1% مدعوما بتراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:14 مساءً - العربية دوت نت – ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعوما بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في 3 أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات ما زالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

زاد الذهب في أحدث معاملات فورية 0.5% إلى 1832.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1830.10 دولار للأوقية، بحسب “”.

كان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين، متأثرا بمكاسب الدولار.

وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة الأمريكية عادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 21.65 دولار للأوقية، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020 الذي سجلته يوم الجمعة.

وارتفع البلاتين 1.4% إلى 959.47 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2028.98 دولار للأوقية.