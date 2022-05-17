مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع 0.9% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع 0.9% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:08 مساءً - سي ان بي سي _ انتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انتعاشا كبيرا في أبريل، إذ اشترى المستهلكون السيارات مع تحسن المعروض، ولم تظهر أي علامات على تراجع الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم.

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وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% الشهر الماضي.

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وعُدلت البيانات الخاصة بشهر مارس صعودًا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4% بدلا من 0.7% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 0.9%، مع تقديرات تراوحت من 0.2% في حدها الأدنى إلى 2% بحد أقصى.

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وتعكس الزيادة في الشهر الماضي الطلب القوي وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة .

وتتكون مبيعات التجزئة في الغالب من السلع ولا تُعدل على أساس التضخم ، الذي يبدو أنه بلغ ذروته في أبريل.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت المبيعات 1% في أبريل.

وعُدلت بيانات مارس صعودا لتظهر زيادة ما تسمى مبيعات التجزئة الأساسية 1.1% بدلا من 0.7% مثلما ورد سابقا.

ويشير الانتعاش القوي في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ بداية قوية في الربع الثاني، وهو رأي تدعمه بيانات بطاقات الائتمان والخصم المباشر من العديد من البنوك التي تُظهر زيادة الإنفاق على السفر والترفيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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