وزير البترول: 8 مليارات دولار استثمارات في قطاع الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ توقع وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن تتراوح قيمة الاستثمارات بقطاع الطاقة في مصر خلال العام المالي الحالي بين 7 – 8 مليارات دولار.

وقال إن هذه الأرقام تحت التدقيق والمراجعة مع الشركات العالمية، نظراً لاختلاف العام المالي لمصر الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو، مقارنة بالعام المالي للشركات الذي يبدأ في يناير حتى نهاية ديسمبر.

وأشار وزير البترول إلى أن التغيرات في أسعار النفط عالميا تقتضي زيادة خطط الاستثمارات.

وأكد الملا أن الحكومة تركز حالياً على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة بدءاً من الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية.

وأوضح أن خطتنا بالقطاع تستهدف في البداية تعظيم الموارد الطبيعية، ونعمل في المرحلة الأولى على توقيع اتفاقيات جديدة بها توزان اقتصادي لكي تبدأ الشركات العالمية العمل في استثمار مفيد لها ولمصر.