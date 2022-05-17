انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 3159 طنا، منها 2400 طن خضار و525 طن فواكه و233 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

تراوح سعر الملوخية بين 15 و 40 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 35 قرشا

الزهرة بين 30 و 80 قرشا

البصل الناشف بين 15 و 25 قرشا

البطاطا بين 30 و 60 قرشا

البندورة بين 10و 25 قرشا

الجزر بين 30 و 40 قرشا

الخيار بين 10و 25 قرشا

الكوسا بين 15 و 35 قرشا

الليمون بين 60 و 100قرشا

الموز البلدي بين 50 و 75 قرشا

البطيخ بين 15و 35 قرشا