أسعار الذهب المحلية تستقر وعيار 21 يسجل 1080 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ثبات الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1811 دولارًا، مدعومة بانخفاض الدولار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي بمنصة «أي صاغة دوت كوم» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 مستوى 1080 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات مع نهاية تعاملات أمس، في حين فقد المعدن الأصفر نحو 135 جنيها بالسوق المحلية على مدار العشرة أيام الماضية.

وأوضح المدير التنفيذي لـ « أي صاغة» ، أن عيار 24 حقق 1235 جنيهًا ، وسجل عيار 18 مستوى 926 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب قيمة 8640 جنيهًا.

أضاف: أسواق الذهب تترقب قرار البنك المركزي المصري المصري ، بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، والتي من شأنها التأثير على حركة الأسعار.