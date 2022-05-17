مصر توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في إنتاج الوقود…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:05 مساءً - وقعت مصر اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في إنتاج الوقود الحيوي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

وتم التوقيع بين الشركه المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ريجا جرين إنرجي الإماراتية.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إنتاج زيت الطحالب والذى يستخدم في إنتاج وقود الطائرات الحيوى وإنتاج النافتا الخضراء لاستخدامها في إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول.

وقع الاتفاقية الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس رامى بسيوني رئيس شركة ريجا جرين إنرجي الإماراتية.