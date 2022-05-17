مال وأعمال

مصر توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في إنتاج الوقود…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في إنتاج الوقود… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:05 مساءً - وقعت مصر اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في إنتاج الوقود الحيوي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

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وتم التوقيع بين الشركه المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة ريجا جرين إنرجي الإماراتية.

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وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إنتاج زيت الطحالب والذى يستخدم في إنتاج وقود الطائرات الحيوى وإنتاج النافتا الخضراء لاستخدامها في إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة بقطاع البترول.

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وقع الاتفاقية الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس رامى بسيوني رئيس شركة ريجا جرين إنرجي الإماراتية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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