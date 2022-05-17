ارتفاع كبير وصادم لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ .. ويصل إلى هذا الحد المخيف في تعاملات اليوم!

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الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم في عمان ارتفاعا بشكل ملحوظ الثلاثاء 17 مايو 2022 في كافة أسواق سلطنة عمان حيث كان زائدا عن أمس بحد ملحوظ

فقد وصل سعر الذهب في عمان اليوم عيار 24 لكل جرام في سلطنة عمان الر 22.48 ريال عماني (OMR) لكل جرام من العيار 24.

وهذا الارتفاع الملحوظ كان بسبب زيادة الطلب في الايام السابقة

ارتفاع فى اسعار الذهب فى اسواق سلطنة عمان اليوم الاثنين 16 مايو 2022

وبلغ سعر الذهب لكل أونصة عيار 24 في عمان هو 699.08 ريال عماني

وارتفع سعر جرام الذهب الى حوالى 22.48 للجرام عيار 24 ، وبلغ حوالي 20.61 ريال عمانى للجرام من عيار 22 ، وحوالي 19.67 ريال عماني للجرام من عيار 21 ، بينما بلغ حوالي 16.86 ريال عماني سعر الجرام من عيار 18 بأسواق الصاغة بسلطنة عمان.

أسعار الذهب في عمان في مايو 2022 بالريال العماني/جرام عيار

التاريخ جرام الذهب عيار 24 16 مايو 2022 22.38 ريال عماني 15 مايو 2022 22.41 ريال عماني 14 مايو 2022 22.41 ريال عماني 13 مايو 2022 22.61 ريال عماني 12 مايو 2022 22.92 ريال عماني 11 مايو 2022 22.76 ريال عماني 10 مايو 2022 23.07 ريال عماني 09 مايو 2022 23.25 ريال عماني 08 مايو 2022 23.33 ريال عماني 07 مايو 2022 23.33 ريال عماني 06 مايو 2022 23.22 ريال عماني 05 مايو 2022 23.54 ريال عماني 04 مايو 2022 23.10 ريال عماني 03 مايو 2022 23.01 ريال عماني 02 مايو 2022 23.37 ريال عماني 01 مايو 2022 23.48 ريال عماني

أسعار الذهب في عمان في مايو 2022 بالريال العماني