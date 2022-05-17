مال وأعمال

تأهل 51 شركة من 17 قطاعا للتصفيات النهائية بجوائز ريادة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تأهل 51 شركة من 17 قطاعا للتصفيات النهائية بجوائز ريادة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة Egypt’s Entrepreneur Awards بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، عن تأهل 51 شركة من 17 قطاع بجوائز ريادة الأعمال EEA في دورتها الثانية، حيث شهدت المسابقة تقدم مئات رواد الأعمال وترشح للتصفيات 91 متسابقاً.

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وقال عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة EEA، إن الشركات المؤهلة للتصفيات تميزت بأفكار ابتكارية جديدة من نوعها إضافة إلى تميزها بالقدرة على التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن هذه الشركات من شأنها إحداث عمليات تنمية حقيقية في مستوى إبداعات الأجيال القادمة من رواد الأعمال في المجتمع المصري.

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وأشار إلى أن لجان التقييم للشركات المشاركة تضم نخبة من أفضل وأحسن الخبراء والاستشاريين، إلى جانب مجلس استشاري متميز يضم مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر الذين يقومون بدراسة متكاملة لشركات رواد الأعمال، وذلك بناءً على معايير دقيقة ومعترف بها عالمياً لدراسة استراتيجية الأعمال المقدمة من حيث فاعلية الخدمات وتحقيق الربح، والأسواق المستهدفة، مع قياس معدلات الابتكار لتقييم مدى ابتكار الشركة وقدرتها الفعلية على إحداث تغييرات حقيقية تنعكس على تنمية المجتمع.

وتشمل معايير تقييم الشركات ملائمة أفكار الشركات لطبيعة المجتمع التي تنتمي إليه، وقابلية المشروع للتوسع، والابتكار، والمزايا التنافسية، مع التأكيد على أهمية الاستدامة من خلال معالجة أي من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، تماشياً مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 هذا العام في شرم الشيخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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