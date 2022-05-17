تحذير من عروض مضللة لاسعار الذهب والالماس

انت الان تتابع خبرتحذير من عروض مضللة لاسعار الذهب والالماس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الثلاثاء، تقديم عروض مضللة على الاسعار من قبل محلات الذهب.

وأشارت النقابة العامة الى غرامات وعقوبات تصل إلى الإغلاق في حال تقديم عروض مضللة.

وقال أمين سر النقابة سليم ديب، إنه عقد بالأمس اجتماع وفد من النقابة برئاسة النقيب وحضور المستشار القانوني للنقابة، مع وزير الصناعة والتجارة ومديرة المواصفات والمقاييس وعدد من المختصين في الوزارة، وذلك ضمن سعي النقابة للقضاء على ظاهرة عروض الاسعار المضللة والحسومات الوهمية على الذهب والالماس.

ووفق ديب، فقد أكد وزير الصناعة على ضرورة منع العروض الوهمية وما تحققه من غبن فاحش للمستهلك الأردني واضرار بالاقتصاد الوطني، كما جرى استعراض القوانين الصادرة بهذا الخصوص وتكليف الجهات الرقابية في الوزارة بتكثيف جهودها لمنع هذه الظاهرة، ومعاقبة من يقوم بها وكذلك تكثيف حملات الرقابة من المواصفات والمقاييس للتأكد من دمغ جميع البضائع في محلات المجوهرات.

ومن جهته، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، بواقع 50 قرشاً للغرام الواحد، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,00 و 33,40 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.