مال وأعمال

الهند تستثني مصر من قرار حظر صادرات القمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تستثني مصر من قرار حظر صادرات القمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:05 مساءً - – قالت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء في بيان، أن الهند ستستثني مصر من قرار حظر صادرات القمح .

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أضاف البيان، أن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح السبت الماضي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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