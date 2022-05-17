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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تستثني مصر من قرار حظر صادرات القمح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:05 مساءً - – قالت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء في بيان، أن الهند ستستثني مصر من قرار حظر صادرات القمح .
أضاف البيان، أن الهند ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح السبت الماضي.
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