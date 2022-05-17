معدل البطالة في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 1974

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1974 إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بأن يظل ثابتا عند 3.8%.

وارتفع متوسط الأجور في المملكة المتحدة ، باستثناء المكافآت، بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وهو أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “” لنمو الأجور والذي بلغ 4.1%.