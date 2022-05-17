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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العالمية القابضة الإماراتية تبرم صفقة استثمارية مع أداني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية اليوم الثلاثاء، إنجاز صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم (ملياري دولار ) في محفظة مجموعة شركات أداني الهندية، وهي شركة “أداني جرين إنرجي ليمتد” وشركة “أداني ليمتد ترانزمشون” وشركة “أداني إنتيربرايز ليمتد”.
وستوفر “العالمية القابضة”، ومقرها أبوظبي، رأس مال لكل من “أداني جرين إنرجي ليمتد” و”أداني ليمتد ترانزمشون” و”أداني انتربرايز ليمتد”، وجميعها شركات مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند من خلال طريق التخصيص التفضيلي.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إن هذه الصفقة تمثل 4.87% من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند، والتي بلغت 41 مليار دولار بين عامي 2020، و2021.
وأضاف أن الشركة الإماراتية ستدعم تسريع خطة نمو مجموعة “أداني” لتزويد البلاد بـ45 غيغاواط (9%) من الطاقة غير الأحفورية في الهند بحلول عام 2030.
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