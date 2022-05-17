السويدي إليكتريك تقيم أول مصنع في إفريقيا لإنتاج باصواي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:05 صباحاً - إسلام سالم – أطلقت شركة السويدي إليكتريك، العاملة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أول مصنع من نوعه في القارة لإنتاج باصواي للتوزيع الكهربائي بعزل مادة الأيبوكسي.

ويستخدم باصواي في الأبنية الضخمة مثل المباني الشاهقة والمراكز التجارية والسكنية والمستشفيات والمطارات والمباني التي تتطلب معايير أمنية وقائية عالية؛ نظرًا لسهولة التركيب وقصر الدائرة الكهربائية لهذا النظام وتوزيع الأحمال وانخفاض المجال المغناطيسي بشكل ملحوظ، مما يقلل من الحمولة الحرارية ويعزز السلامة.

ويعد باصواي نظام توزيع كهربائي جاهز التصنيع يتكون من قضبان توصيل في حاوية واقية تشمل أطوال مستقيمة، وتجهيزات، وأجهزة، وملحقات.

ويتوفر المنتج الجديد في نوعين، هما: POWERLINK المصنوع من موصل نحاسي يتمتع بأعلى درجات التوصيل الكهربي، وSPINE المصنوع من الألومنيوم ثنائي المعدن وذلك وفقًا للمواصفات العالمية والمعتمد من هيئة ASTA وUL.

وأقيم مصنع السويدي إليكتريك لإنتاج “باصواي” على مساحة 36271 مترا مربعا مع مساحة مغطاة بنسبة 50% في مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يكون أحد أكبر المصانع في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية “باصواي” مضغوطة بقياس من “630 A” إلى “6300 A” نحاس ومن “630 A” إلى “5000A” وموصل ألومنيوم ثنائي المعدن.

وقال المهندس عبد الرحمن السويدي، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في السويدي إليكتريك، إن طرح هذا المنتج من باصواي في الأسواق المحلية والعالمية والذي يتوافق مع المعايير الدولية يعد خطوة نحو توطين تصنيع المنتجات في مصر بما يتماشى تمامًا مع الرؤية الوطنية.

من جانبه، أوضح المهندس مدحت رزق، المدير العام لمنتجات باصواي في شركة السويدي إليكتريك إن إطلاق منتج باصواي المتطور يمثل “علامة بارزة نحو التزام السويدي إليكتريك بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية”.