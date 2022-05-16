نعرض لكم الان تفاصيل خبر المنتدى الطبي الإفريقي الأول يبحث فرص تعزيز استثمارات القطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، فعاليات المنتدى الطبى الإفريقي الأول “صحة إفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.

ويقام المنتدى في مركز مصر للمعارض الدولية (المنارة للمؤتمرات الدولية).

ويستهدف المنتدى إعادة توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال الطبي نحو إمكانيات الاستثمارات في إفريقيا من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع المنتجات مع ضمان التوزيع العادل لها وخدمات التكنولوجيا الطبية بالدول الإفريقية كافة.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في بيان اليوم الإثنين، إن منتدى صحة إفريقيا السنوي يمثل منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، إلى جانب دعمه للتدفق التجاري من وإلى القارة السمراء.

وأكد زيدان أن المنتدى يكتسب أهمية تحقيقا للهدف العالمي الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالصحة الجيدة.

وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات قوية في مجال تطوير الرعاية الصحية كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وفي ضوء هدف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 “الصحة الجيدة والرفاهية”، ممثلة في إعادة هيكلة نظام رعاية صحية شامل ومتكامل وتنفيذ العديد من الإصلاحات.

وأشارت إلى تشكيل لجنة موحدة تهدف إلى وضع إستراتيجية وخريطة طريق لتوطين صناعة الدواء، وفقا لرؤية القيادة السياسية، بالإضافة إلى تشغيل مدينة الدواء بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، بهدف تحقيق الهدف الرئيسي وهو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وأضاف أن تلك التوجهات انعكست بصورة إيجابية على مضاعفة حجم الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة بنحو 19 ضعفًا، لتصل إلى 54 مليار جنيه فى عام 2021، مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه خلال عام 2013، فضلا عن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد زيدان على أن رؤية مصر لذلك القطاع الحيوي تتوافق مع سياسة وأجندة الاتحاد الأفريقى، والتي تهدف إلى الاعتماد على أفضل الممارسات الإقليمية والقارية فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من الوصول إلى رعاية صحية مستدامة، وهو ما يتفق أيضًا مع الأهداف الرئيسية من تنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول AFRICA HEALTH EXCON للمساهمة في أجندة الصحة في القارة ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة، كخطوة هامة في مسيرة القارة الأفريقية.

ويجمع المنتدى الطبي الأفريقي ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

ويستضيف المنتدى أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع الصناعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، قادمين من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى المشاركة العالمية لأكثر من 250 عارضا.