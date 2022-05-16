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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.4% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و 1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضا من 2.6% و 2.2% على التوالي في توقعات سابقة.
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك لويد بلانكفين إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.
وأضاف: “هناك مخاطر عالية جدا إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك”.
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