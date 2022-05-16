جولدمان ساكس يخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.4%

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي و 1.6% في العام المقبل، وذلك انخفاضا من 2.6% و 2.2% على التوالي في توقعات سابقة.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة البنك لويد بلانكفين إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستعد للركود، حيث إن هناك مسارا ضيقا لتجنّبه.

وأضاف: “هناك مخاطر عالية جدا إذا لم تستعد الشركات والمستهلكون لذلك”.