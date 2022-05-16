الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 07:08 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية”.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، لتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى تخصصات عدة.

واستعرض الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها حوالي 3 مليار دولار، لتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، إضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

ومن جانبه استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، إضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين.