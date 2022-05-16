أسعار القمح العالمية تشتعل مسجلة أعلى مستوى في التاريخ بعد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ سجلت أسعار القمح، اليوم الاثنين، أعلى مستوى في تاريخها بعد حظر الهند لصادراتها.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو في شيكاغو إلى 12.29 دولار للبوشل، بينما ارتفعت بأكثر من 60% منذ بداية العام الجاري.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحظرت الهند الأسبوع الجاري، صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع الأسعار المحلية.

وذكرت الحكومة الهندية أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير.

وجاء حظر الهند، بعد أيام فقط من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بانخفاض إنتاج القمح العالمي لأول مرة منذ أربع سنوات في 2022- 2023.