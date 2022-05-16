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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 29.4% إلى 2.7 مليار دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 05:05 مساءً - سي إن بي سي _ تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر لشهر فبراير شباط بنسبة 29.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 3.82 مليار قبل عام.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن قيمـة الصــادرات قد ارتفعت بنسبة 41.0%، إذ بلغـت 4.12 مليــار دولار خـلال فبراير 2022 مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع كالمنسوجات بنسبة 76.8 % البطاطس بنسبة 56.8%، ملابس جاهزة بنسبة 19.5% والأسمدة بنسبة 11.6%.
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