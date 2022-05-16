هبوط تاريخي وغير مسبوق لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 16/أيار/2022.. تفاصيل

هذا وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :1095 جنيها اليوم الاثنين 16-5-2022، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الأسبوع الماضي، و 1160 جنيها الأسبوع قبل الماضي و 1105 جنيهات الأسبوع الذي يسبقه.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 345 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وإليكم خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

ـ أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1095 جنيها للجرام بدون مصنعية.

ـ سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

ـ سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1251 جنيها

ـ سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1147 جنيها

ـ سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1095 جنيها

ـ سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 939 جنيها

ـ سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 38919 جنيها

ـ سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8760 جنيها

ـ سعر كيلو الذهب

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,251,429 جنيها

ـ سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

هذا وكان ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،كشف أن الذهب يعكس الأوضاع العالمية، ويتأثر بكافة الأوضاع، متابعا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب الفترة الماضية.