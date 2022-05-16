مال وأعمال

الذهب يعمق خسائره محليا ويهبط 40 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يعمق خسائره محليا ويهبط 40 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 03:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – عمقت أسعار الذهب في السوق المحلية خسائرها لتهبط بحوالي 40 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الأثنين.

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وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 هوى إلى 1075 جنيهًا.

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وأرجع نجيب الهبوط، إلى تراجع سعر المعدن النفيس في البورصات العالمية، بفعل طرح كميات كبيرة من الذهب قدرت بالأطنان مع  إجراء عمليات بيع واسعة.

وعلى مستوى الأسعار المحلية، تراجع عيار 18 إلى 964 جنيها، وهبط عيار 24 ليبلغ 1186 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 8600 جنيها.

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وأفاد نجيب، بأن سعر الأوقية هبط إلى 803 جنيها،  مقومة من خلال عيار 24 ، ويصل وزنها إلى 31 جرام و100مللي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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