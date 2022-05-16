التموين: سداد نحو 8.5 مليار جنيه تكلفة توريد القمح للمزارعين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 02:05 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلي 1.854 مليون طن حتي الآن منذ بدء الموسم في أبريل الماضي.

وقال اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة ، أنه تم سداد 8.5 مليار جنيه مستحقات المزارعين.

ولفت باسيلي إلي أن الموسم هذا العام مبشر للغاية وهناك زيادة في الكميات الموردة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومية لتشجيع المزارعين علي التوريد فضلا عن الحوافز التي قدمتها في إطار حرص الدولة علي الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

وبدء موسم توريد القمح المحلي في أول أبريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط، و 875 جنيها للاردب درجة نضافة 23 قيراط، و885 جنيها للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط.