انخفاض أسعار الغاز في أوروبا تزامنا مع استعداد الاتحاد لوضع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 02:05 مساءً - العربية نت – واصلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضها، اليوم الاثنين، تزامنًا مع استعداد المفوضية الأوروبية لوضع إرشادات بشأن كيفية قيام الشركات بالدفع لروسيا دون انتهاك العقوبات والحفاظ على تدفق إمدادات الغاز.

ومن المقرر أن تخبر المفوضية الشركات حتمية إصدار بيان واضح بأن تعتبر الالتزامات قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الجارية، كما يمكن من فتح حساب في Gazprombank بناءً على أوامر الكرملين، لكن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد لا تصدر توضيحًا عما إذا كان بإمكان المشترين أيضًا فتح حساب بالروبل.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز القياسي في هولندا بما يصل إلى 3٪ اليوم الاثنين، مواصلة تراجعات يوم الجمعة بنسبة 9.2٪، عقب تقرير “بلومبرغ” بشأن، خطط الاتحاد الأوروبي لمشورة محدثة عن كيفية الدفع لروسيا.

ظل نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي في بؤرة اهتمام المتداولين لأسابيع، وسط تخبط في تحديد كيفية إغلاق المعاملات وفقًا للنظام الروسي الجديد – والذي قد يتضمن فتح حسابين في Gazprombank، أحدهما باليورو أو دولار وآخر بالروبل – دون خرق العقوبات الأوروبية ضد روسيا.