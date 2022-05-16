انت الان تتابع خبر منذ بداية الاسبوع .. الذهب يستمر في الانخفاض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الاثنين على انخفاض منذ بداية الأسبوع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,30 و 32,90 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.



