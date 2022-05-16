وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروعات مصر الجديدة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 01:08 مساءً - عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتابع توفيق خلال الاجتماع الذي حضره المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تطور الأعمال في المتنزه السياحي (حديقة الميريلاند) لتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة.

واستعرض وزير قطاع الأعمال مراحل العمل في مشروع تطوير حديقة الميريلاند الذي يتضمن أربعة محاور، الأول منطقة الكازينو وتضم مطاعم وكافيهات والنافورة الراقصة، ليتم افتتاح المرحلة الأولى خلال شهر بالشراكة مع أحد المستثمرين.

ويشمل المحور الثاني إعادة تأهيل مسطحات خضراء وبرجولات ودورات مياه وتراك للمشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر ونصف الشهر.

وفيما يخص المحور الثال يجري حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل بحديقة الميريلاند بعد طرح ممارسة عامة لاستغلال المساحات المذكورة في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية، كما سيتم الانتهاء من إعداد مخطط عام للجزء الأخير في الحديقة من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين قبل نهاية يونيو المقبل.

وناقش الاجتماع الإجراءات الجارية فيما يخص مشروع تطوير مدينة غرناطة، لطرح كراسة شروط على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.

كما تناول الاجتماع موقف تطوير مدينة “نيو هليوبوليس” شرق القاهرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها، ليتم تعديل المخطط العام للمدينة، والبدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من التطوير وتضم 52 فدانًا وكذلك موقف تنفيذ المرافق، على أن يتم عقد مؤتمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل ومراحل برنامج التطوير في المدينة.