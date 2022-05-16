مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الصين تتراجع بنسبة 0.2% خلال الأشهر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين تتراجع بنسبة 0.2% خلال الأشهر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 01:08 مساءً - شينخوا _  أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

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وأشارت البيانات إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بلغت 13.81 تريليون يوان (حوالي تريليوني دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة.

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وفي أبريل وحده، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 11.1 في المائة عن العام الماضي إلى 2.95 تريليون يوان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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