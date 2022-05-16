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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين تتراجع بنسبة 0.2% خلال الأشهر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 01:08 مساءً - شينخوا _ أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بلغت 13.81 تريليون يوان (حوالي تريليوني دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة.
وفي أبريل وحده، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 11.1 في المائة عن العام الماضي إلى 2.95 تريليون يوان.
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