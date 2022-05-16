انت الان تتابع خبر انخفاض النفط مع استعداد الحظر على روسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت الاثنين، اسعار العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو0.6% إلى 110.91 دولار للبرميل في الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.5% إلى 109.89 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، اللذان قفزا نحو أربعة في المئة الجمعة الماضية، في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس آذار إلى 111.71 دولار.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية "من المتوقع أن تحقق أسواق النفط مكاسب هذا الأسبوع حيث سيؤدي حظر وشيك من قبل الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى تفاقم قلة المعروض العالمي من الخام والوقود".

وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا الشرقية رافضا اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.

وفرضت موسكو في الأسبوع الماضي عقوبات على عدة شركات أوروبية للطاقة مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.