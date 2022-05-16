انت الان تتابع خبر ارتفاع لافت بحجم تداول العقار الاردني.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع خلال الثلث الأول من العام الحالي، حجم التداول في سوق العقار الأردني ، بنسبة بلغت 29%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليبلُغ 1,727 مليار دينارا أردنيا تقريبا. وفق دائرة الأراضي والمساحة.

وسجّل حجم التداول في سوق العقار الأردني في نيسان/ابريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضا بنسبة 54% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 313 مليون دينارا أردنيا تقريبا.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 39%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ 77,003,190 ديناراً أردنياً، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان/ابريل الماضي بنسبة 9%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت بنسبة 55% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 13,843,998 ديناراً أردنياً.

ووفق التقرير الشهري للدائرة، ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 35,828,826 ديناراً أردنياً.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر نيسان/ابريل الماضي بنسبة 14%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، و52% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 6,603,830 ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 29%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 112,832,016 ديناراً أردنياً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر نيسان/ابريل الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاض بلغت نسبته 54% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 20,447,828 دينارا أردنيا.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 52%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت 94,825,103 دينارا، فيما ارتفعت القيمة التقديرية للشهر الماضي بنسبة 34% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاض بنسبة 49% مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت 18,471,245 ديناراً.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الماضي بنسبة 43%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 25%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 88% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين في الشهر الماضي بنسبة 9% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت بنسبة 54% مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 9% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، في حين انخفضت بنسبة 47% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 11% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين انخفضت بنسبة 64% مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما انخفضت حركة بيع العقار للشهر الماضي بنسبة 19، مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بنسبة 48% مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من عام 2021، و44% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 22% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و49% مقارنةً بالشهر السابق.