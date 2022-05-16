: مصر تتفق على شراء نصف مليون طن من القمح الهندي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 09:11 صباحاً - – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، يوم الأحد، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن قمح من الهند.

وتبحث مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، عن بدائل لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود والتي تواجه اضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. والبلدان من أكبر مصدّري القمح إلى مصر.

وقال مصيلحي متحدثا لرويترز على هامش مؤتمر صحفي “اتفقنا على (شراء) نصف مليون طن من الهند”.

وأعلنت نيودلهي يوم السبت حظر صادرات القمح وسط موجة حر شديد أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار محليا.

لكن مصيلحي قال خلال المؤتمر الصحفي إن الحظر الهندي لا يسري على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومتين.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على شراء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، القمح مباشرة من الدول أو الشركات دون اللجوء إلى عملية طرح مناقصات.

وقال إن مصر تجري محادثات أيضا مع كازاخستان وفرنسا والأرجنتين.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق يوم الأحد إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك في حين تكفي احتياطات الزيوت النباتية ستة أشهر.

ويقول المسؤولون إنه بعد شراء المحصول المحلي الحالي، ستكون احتياطيات القمح المصرية كافية حتى نهاية العام.