نعرض لكم الان تفاصيل خبر خبراء يقدمون نصائح مهمة لرواد أعمال FinTech من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أدارت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر حلقة نقاشية، على هامش احتفالية ختام مسابقة الشركات الناشئة بمصر 2022، شارك فيها إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري المصري لنظم الدفع الإلكتروني، والدكتورة رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، وأنسي نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم المالية القابضة والشريك المؤسس لصندوق HOF للاستثمار المباشر المتخصص في مجالات التكنولوجيا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبراء يقدمون نصائح مهمة لرواد أعمال FinTech على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.