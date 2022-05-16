السعودية تسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى فائض خلال الربع الأول في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال.

ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.

كما ذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021.

أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 7%.