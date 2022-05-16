- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى فائض خلال الربع الأول في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال.
ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.
كما ذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021.
أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 7%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.