مال وأعمال

السعودية تسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى فائض خلال الربع الأول في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال.

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ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.

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كما ذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021.

أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 7%.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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