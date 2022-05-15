انت الان تتابع خبر تجارة العقبة تؤكد أهمية توفير المواد التموينية وتسهيل سلاسل التوريد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد رئيس غرفة تجارة العقبة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أهمية توفير المواد التموينية في الأسواق التجارية وتسهيل مرونة سلاسل التوريد والخدمات المقدمة للمنشآت العاملة في مدينة العقبة لتمكينها من توريد وتخليص السلع الاستهلاكية وإيصالها إلى محافظات المملكة بانتظام.

وقال الكباريتي خلال جولة تفقدية اليوم الأحد، رافقه فيها أعضاء مجلس غرفة تجارة العقبة، وشملت المولات والأسواق الكبرى في المدينة أن الغرفة تتابع جميع القضايا التي تواجه التجار بهدف إيجاد حلول مناسبة لها لتوفير مناخ تجاري إيجابي يعود بالنفع والفائدة على القطاع التجاري خاصة بعد التحسن الذي شهده القطاع عقب تراجع جائحة كورونا.

وأعرب عن اعتزازه بالمستوى المتميز للمنشآت التجارية في العقبة خاصة والأردن بشكل عام ودورها في توفير جميع السلع للمواطنين ومواجهة التحديات التي عانى منها القطاع التجاري خلال جائحة كورونا ومحاولة التعافي منها بوقت قصير.