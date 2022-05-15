نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليلى سرحان: فيزا تسعى لتوفير البيئة المواتية لشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 09:11 مساءً - أمنية إبراهيم – أكدت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، أن الدفع الرقمي يحقق دفعة كبيرة لنمو الاقتصادات، وهو ما حدث بالفعل في الاقتصاد المصري بعد توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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