نيفين جامع: تنسيق كامل لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج فضلا عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية.

وأضافت جامع: “وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب”.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للاعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، فقد أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية، تختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم جميع الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.

وأشارت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين للبت في جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأوضحت جامع، في هذا الإطار، أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

وفى ردها على سؤال حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن جميع المستثمرين الذين التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري أكدوا “التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا”.

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على “مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج وهو ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة”.