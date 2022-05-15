مال وأعمال

شريفة شريف: خطة لزيادة نسبة تمثيل رائدات الأعمال في سوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريفة شريف: خطة لزيادة نسبة تمثيل رائدات الأعمال في سوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السوق المصرية واعدة وتتمتع بفرص نمو كبيرة للشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا، وخاصة في مجال المدفوعات الرقمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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