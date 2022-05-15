نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. صناع يصفون عودة العمل بمستندات التحصيل بتصحيح للمسار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – رحب عدد من الصناع بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، ليتم عودة نظام العمل إلى مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية، مؤكدين أن التوجيه تصحيح للمسار ويحافظ على تدفق المواد الخام ما يعيد عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى بعد توقف عدد من المصانع جراء قرار العمل بالاعتمادات المستندية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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