الضمان: نمو أعداد المؤمن عليهم 8% في الربع الأول من 2022

انت الان تتابع خبرالضمان: نمو أعداد المؤمن عليهم 8% في الربع الأول من 2020 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من عام الحالي 2022 بلغ (1423) ألف مؤمن عليه بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددهم (1318) ألف مؤمن عليه.

كما بلغت نسبة نمو المشتركين اختيارياً (2.4%) في الربع الأول من العام الحالي حيث تجاوز عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً (80.3) ألف مؤمن عليه مقارنة مع (78.1) ألف مؤمن عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021.

وبينت المؤسسة أن أعداد العاملين المشمولين في أكبر 100 منشأة مشغلة للعمالة في الربع الأول من عام 2021 قد ارتفع من (173) ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021 إلى (177.1) ألف عامل في الربع الأول من العام الحالي 2022، أي بمعدل نمو بلغ (2.4%).

وأشارت المؤسسة بأن أعداد المشتغلين الأردنيين في هذه الشركات والمؤسسات قد نما خلال الفترة نفسها بنسبة (1.1%)، مقابل نمو في عدد المشتغلين غير الأردنيين بنسبة (5.4%).

وعزت المؤسسة ارتفاع أعداد المؤمن عليهم في الربع الأول من عام 2022 إلى إطلاق برنامج “بادر” ومبادرة “اشمل نفسك” إضافة إلى ذلك ارتفاع مستوى الوعي التأميني لدى العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة خلال جائحة كورونا التي كان للمؤسسة دور كبيراً وبارزاً في تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية والعاملين المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي.