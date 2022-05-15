انت الان تتابع خبر العملات الرقمية تتنفس الصعداء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عادت العملات الرقمية اليوم إلى الانتعاش محققة مكاسب ضخمة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداولات، وذلك بعد موجة عاصفة اجتاحتها خلال الفترة المنصرمة .



ووقد ادى توارد الأخبار السلبية المتعلقة بالتضخم العالمي ، إضافة للإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية لاحتواء ارتفاع الأسعار، إلى حالة من الضبابية في أسواق دفع العملات الرقمية للهبوط بشكل حاد حيث فقدت ما يزيد عن 60 بالمئة من قيمتها السوقية مقابل أعلى قمة بلغتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية مستوى 3 تريليون دولار.



وقد قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 9.5 بالمئة رابحة نحو 113.2 مليار دولار، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1191.9 مليار دولار في تعاملات الخميس، إلى نحو 1305.1 مليار دولار في تعاملات الجمعة.



وجاءت الصدارة عملة "بيتكوين"، حيث ارتفعت بنسبة 13.4 بالمئة مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 17 بالمئة ليجري تداولها عند مستوى 30244 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 578.6 مليار دولار مستحوذة على نحو 44.33 في المئة من إجمالي الحصة السوقية المجمعة للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وجاءت عملة "إيثريوم" في المركز الثاني محققة مكاسب بنسبة 15.3 بالمئة مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 24 بالمئة، مع استقرار سعرها في تعاملات الجمعة، عند مستوى 2084 دولاراً.



وفي المركز الثالث جاءت عملة "تيزر"، وقد استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، وعملة "يو أس دي" في المركز الرابع، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، وفي المركز الخامس جاءت عملة "بي أن بي" حيث سجلت مكاسب بنسبة 32 بالمئة.