نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت إسطفانوس: قطاع الصناعة يعتمد على الوكلاء ومطلوب السماح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم _ قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم بكل تأكيد في وفرة مستلزمات الإنتاج وبالتالي زيادة المنتج المحلي، وأضاف تعليقًا على القرار: “الرجوع للحق فضيلة”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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