مال وأعمال

مدحت إسطفانوس: قطاع الصناعة يعتمد على الوكلاء ومطلوب السماح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت إسطفانوس: قطاع الصناعة يعتمد على الوكلاء ومطلوب السماح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم _ قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل سيساهم بكل تأكيد في وفرة مستلزمات الإنتاج وبالتالي زيادة المنتج المحلي، وأضاف تعليقًا على القرار: “الرجوع للحق فضيلة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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