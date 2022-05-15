انت الان تتابع خبر من 7 لـ 15 قرشا كيلو البندورة.. نشرة أسعار الخضار والفواكه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 3650 طنا، منها 2750 طنا من الخضار و 615 طنا من الفواكه و283 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها:

الملوخية الذي تراوح سعرها بين 8 إلى 30 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 15 إلى 30 قرشا

الثوم بين 70 إلى 100 قرش

البصل الناشف بين 20 إلى 30 قرشا

البطاطا بين 35 إلى 65 قرشا

البندورة بين 7 إلى 15 قرشا

الجزر بين 30 إلى 40 قرشا

الخيار بين 20 إلى 35 قرشا

الكوسا بين 20 إلى 40 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 80 قرشا

البطيخ بين 15 إلى 35 قرشا