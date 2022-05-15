نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: ضرورة إيجاد حلول جذرية خارج الصندوق لتوفير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:11 مساءً - هاجر عطية _ قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل خطوة إيجابية لتنشيط السوق المحلية، واستجابة لرجال الصناعة والاستثمار بعد الاضطرابات والأعطال التي لحقت بقطاع الصناعة منذ قرار العمل بالاعتمادات المستندية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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