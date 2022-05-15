نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الزيني: انخفاض مرتقب في أسعار الحديد بعد توفير مستلزمات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:11 مساءً - هاجر عطية _ رحب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة العمل بمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مشددًا أن تسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج يوفر المنتجات بالأسواق ويساهم في خفض أسعارها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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