نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف بكري: الاعتمادات المستندية عطلت عقود التصدير بعد توقف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ قال أشرف بكري، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات المدمجة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في شركة يونيليفر مشرق ، إن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل يعد تصحيحًا لأمر خاطئ، ولولا هذا التوجيه لكان الصناع دخلوا في دائرة ليس لها نهاية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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