نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب: توجيه الرئيسي السيسي أنقذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ أكد وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كهرمانة، أن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمستندات التحصيل، أنقذ المصانع والعمال من التوقف عن العمل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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