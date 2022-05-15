مال وأعمال

شريف الجبلي: العودة لمستندات التحصيل استجابة لمطالب شركات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الجبلي: العودة لمستندات التحصيل استجابة لمطالب شركات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:11 مساءً - رنا ممدوح _ قال د.شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعودة إلى مستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج كان استجابة لمطلب شركات القطاع الصناعي لتعظيم موارد الشركات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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