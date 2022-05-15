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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التجارة: توفير أراضي المشروعات الصناعية للمستثمرين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الدولة المصرية تعمل على توفير الأراضي للمشروعات الصناعية بإجراءات بسيطة وسلسلة نظرا لأنها كانت أكبر الأزمات التي تواجههم.
وأضافت جامع – في كلمتها خلال مؤتمر صحفي حول تداعيات الأزمة الاقتصادية، أن هذه الأراضي تقدم بنظام حق الانتفاع وبالتقسيط ويكون قيمتها متوافقة بما تم صرفه على هذه الأراضي من مرافق.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص أراضي صناعية وهذه اللجنة تنعقد بشكل دوري كل أسبوعين لتقديم الدعم للمستثمرين في الصناعة، مؤكدة أن المستثمرين وأصحاب المصانع حريصين على التمسك بالعمالة وتوفير المرتبات الجيدة لهم.
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