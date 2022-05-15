وزيرة التخطيط: صندوق فرعي منبثق من مصر السيادي لطرح الأصول…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه سيتم إنشاء صندوق فرعي منبثق من صندوق مصر السيادي ليتولى عمليات طرح الأصول المصرية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وعدد من المؤسسات الدولية.

وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذى تعقده الحكومة للإعلان عن خطتها فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحكومة حددت أصول 9 مليارات جنيه حتى الآن، على أن يتم استهداف إتاحة أصول بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.