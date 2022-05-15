- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: صندوق فرعي منبثق من مصر السيادي لطرح الأصول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه سيتم إنشاء صندوق فرعي منبثق من صندوق مصر السيادي ليتولى عمليات طرح الأصول المصرية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وعدد من المؤسسات الدولية.
وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذى تعقده الحكومة للإعلان عن خطتها فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحكومة حددت أصول 9 مليارات جنيه حتى الآن، على أن يتم استهداف إتاحة أصول بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط: صندوق فرعي منبثق من مصر السيادي لطرح الأصول… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.