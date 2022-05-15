المالية: نستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 6.1% العام القادم

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، إن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

وأضاف كوجك – خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية – أن هناك تنوعا كبيرا في التمويل حيث أن رئيس مجلس الوزراء المصري أوضح أن مصر أول دولة من عشرات السنوات تتجه إلى السندات الخضراء.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف أول إصدار من الصكوك التي تخاطب مستثمر مختلف ونوعية مختلفة في خلال الأشهر القادمة حيث نتجه إلى هذا الاتجاه وتم قطع شوطا كبيرا في الإجراءات.

وأوضح أن هناك توسعا في السندات الخضراء بالاضافة إلى سندات تنمية وسنصبح دولة رائدة بها لأن لدينا مشروعات كبيرة تنموية مثل حياة كريمة ومشروعات أخرى تستطيع السماح لنا بالمطالبة بتمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جداد.