نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الأزمة العالمية الحالية أعنف من 2008.. وعلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ في وقت شديد الاستثنائية على الصعيدين العالمي والمحلي، حاورت جريدة دوت الخليج وزير المالية الدكتور محمد معيط عبر الهاتف عقب عودته مباشرة من اجتماعات الربيع في لندن مطلع الأسبوع الماضي، للوقوف على وضع الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، وطبيعة الإجراءات التي تدرسها الحكومة، ووزارة المالية على وجه التحديد للتعامل مع المتغيرات العالمية المختلفة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: الأزمة العالمية الحالية أعنف من 2008.. وعلى… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.